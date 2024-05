We wtorek posiedzenie rządu w Katowicach. Na stole m.in. bon energetyczny

Bon energetyczny na posiedzeniu rządu

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się projektem ustawy o bonie energetycznym . Ma on m.in. przedłużyć obowiązywanie zamrożonych cen energii elektrycznej na drugą połowę 2024 r.

Obecna cena maksymalna energii dla gospodarstw domowych to 412 zł netto – bez VAT i akcyzy – za 1 MWh w przypadku odbiorców, którzy nie przekraczają wyznaczonych limitów.

Zgodnie z projektem bon energetyczny ma być wypłacany jednorazowo gospodarstwom domowym w drugim półroczu 2024 r. i ma mieć wartość od 300 zł do 1,2 tys. zł. Bon będzie wypłacany gospodarstwom z określonym limitem dochodu na osobę. W projekcie przewiduje się, że będzie miał wartość:

Ministrowie zajmą się Kodeksem Łączności Elektronicznej

Ministrowie zajmą się też projektem Prawa o komunikacji elektronicznej (Pke). Ma on wdrożyć do polskiego prawa Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. To unijna dyrektywa, która zawiera szereg uaktualnionych przepisów regulujących sieci łączności elektronicznej, usługi telekomunikacyjne oraz towarzyszące urządzenia i usługi.