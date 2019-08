internet oprac. Jakub Ceglarz 31 minut temu

Whatsapp i Facebook zmienią nazwy. To decyzja Facebooka

Facebook chce, by więcej użytkowników miało świadomość, że Instagram i Whatsapp to aplikacje należące do imperium Marka Zuckerberga. Dlatego chce zmienić ich nazwę tak, by nikt nie miał co do tego wątpliwości.

