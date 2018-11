Allegro nie chce nowego podatku od obrotu. Przekonuje, że to uderzy w konkurencyjność europejskich firm

Być może jeszcze w tym roku zakończą się prace nad podatkiem od usług cyfrowych dla największych firm działających w Unii Europejskiej. Zakłada on, że firmy internetowe zapłacą podatek tam, gdzie zarabiają, a nie tam, gdzie są zarejestrowane. Do czasu opracowania ostatecznych przepisów, w okresie przejściowym, ma obowiązywać podatek obrotowy w wysokości 3 proc. Miałby objąć koncerny, których obroty przekraczają 750 mln euro w skali globalnej lub 50 mln euro w skali unijnej – informuje "Rzeczpospolita".

Wiele firm jest zdania, że zobowiązanie ich do płacenia podatku obrotowego doprowadzi do podwójnego opodatkowania.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że firma w 2017 r. miała prawie 1,57 mld zł obrotów, 380 mln zł zysku i zapłaciła 72 mln podatku. W jej przypadku 3-proc. podatek obrotowy to blisko 47 mln zł dodatkowych obciążeń.

Zdaniem Klimiuka doprowadzi to do podwójnego opodatkowania osiąganych dochodów: raz podatkiem dochodowym od osób prawnych, a do tego podatkiem od niektórych usług cyfrowych.