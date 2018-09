M-commerce zawładnęło na dwa dni Krakowem! Co nowego słuchać w branży sprzedaży internetowej?

W dniach 13-14 września 2018 roku w Krakowie odbyła się edycja specjalna Mobile Trends Conference for e-commerce. Mieliśmy okazję wysłuchać polskich i zagranicznych ekspertów, którzy wypowiadali się pierwszego dnia na temat m-commerce, drugiego z kolei podzielili się na dwie ścieżki: projektowanie / UX / design oraz marketing / reklama / sprzedaż.

Niekwestionowany mistrz dwudniowej konkurencji wśród prelegentów

Zdecydowanym faworytem uczestników wydarzenia został Krzysztof Marzec z Deva Group, który wygłosił prelekcję drugiego dnia konferencji podczas ścieżki dotyczącej marketingu. Uzyskał on najwyższą z możliwych ocenę w ankiecie konferencyjnej spośród wszystkich prelegentów obecnych podczas dwudniowego eventu. Poruszył tematykę, w której od lat czuje się najlepiej – SEO i Google Ads. Jako certyfikowany specjalista wskazał, które elementy sklepu internetowego mają największe znaczenie i jak stworzyć spójną strategię obecności e-firmy w Google. Posłużył się przy tym konkretnymi przykładami ze swojej pracy.

Na podium znalazły się także dwie prelegentki występujące podczas ścieżki związanej z projektowaniem i UX. Drugie miejsce zajęła Maria Leńczuk z Edisondy, trzecie natomiast Joanna Ostafin z Project: People. Maria opowiedziała o badaniach UX dotyczących oczekiwań klientów wobec sklepów internetowych oraz wskazała, które e-sklepy oferują najlepszą ścieżkę koszykową na podstawie rankingu Koszyk Roku 2018. Zaznaczyła przy tym, że klientom takich firm towarzyszą bardzo różne emocje, od zachwytu do totalnej irytacji, z czym powinien liczyć się każdy z branży. Najbardziej frustrująca okazuje się konieczność zakładania konta czy wymaganie zbyt szczegółowych informacji w formularzach podczas dokonywania zakupów. Jednak porzucone koszyki nie zawsze oznaczają coś złego! Ludzie po prostu sprawdzają jak działa dany sklep. W celu wprawienia klientów w zachwyt Maria radziła także umożliwienie zakupów bez logowania i zakładania konta, a związane jedynie z podaniem niezbędnych danych.

Joanna podczas swojego wystąpienia mówiła o projektowaniu interfejsu dla pokolenia Z. Posłużyła się tu konkretnym przykładem aplikacji finansowej Hajsy Doshły. Pokazała, jak w trakcie procesu projektowania plany rozmijają się często z rzeczywistością i w jaki sposób na rozbieżności takie reagować. Podpowiedziała również, że najlepszym sposobem na przeprowadzanie wywiadów z nastolatkami jest wykorzystanie potężnego medium – Facebooka. Dzięki temu odpowiedzi są udzielane chętniej i bardziej szczerze.

Najlepsi pierwszego dnia, czyli garść inspiracji dla e-commerce

Najwyższą ocenę spośród ekspertów występujących pierwszego dnia otrzymał Tomasz Karwatka z grupy Divante. Zaznaczył m. in., że średnio 19 sekund zajmuje załadowanie się strony internetowej na urządzeniu mobilnym, co w dzisiejszym świecie nie jest wynikiem zadowalającym. Co więcej, radził, by rozdzielić fron-end i back-end na dwie osobne aplikacje. Mówił o zaletach aplikacji PWA (Progressive Web Apps), które zajmują mniej miejsca, nie wymagają ciągłej aktualizacji i powinny być zdecydowanie częściej stosowane.

Na drugim miejscu znalazł się Tomasz Woźniak z Future Mind. Jego prelekcja dotyczyła innowacji i tego, w co firmy zamierzają inwestować w najbliższej przyszłości. Odpowiedź? W internet rzeczy i sztuczną inteligencję, które niedługo mogą zawładnąć rynkiem! Wskazał, jak potężne, innowacyjne firmy przejmują różne obszary rynku i z czego to wynika oraz jakie problemy mogą wiązać się z przeprowadzaniem cyfrowej transformacji.

Trzecie miejsce należało do zagranicznego gościa, który przyleciał specjalnie z Holandii. Jeroen van Geel z Oak&Morrow udowadniał uczestnikom, że ze sprzedażą własnych pomysłów jest jak z przekonywaniem znajomych do ulubionego filmu lub książki. Zaznaczył jednak, że sama idea to dopiero 10% procesu! Jeroen przedstawił drogę pomysłu od pierwszej wymyślonej funkcji, przez usługę, aż po biznes i wizję przyszłości. Tylko jak sprzedać pomysł CEO? Mamy receptę! Należy zainteresować go potencjalnymi zyskami finansowymi, modelem biznesowym i zwrotem z inwestycji. Uczestnicy konferencji już wiedzą jak! Nie wystarczy jednak przekonać jedynie szefa. Musimy pamiętać także o członkach zespołu, a każdego z nich do swoich pomysłów trzeba przekonać innymi środkami. Pomocna może być w tym celu wiedza na temat przeszłości zawodowej danej osoby.

Głównym sponsorem konferencji było Akamai Technologies, jedna z największych firm na świecie zajmujących się przechowywaniem danych i przyśpieszaniem pracy w internecie. Podczas konferencji mogliśmy również wysłuchać jej przedstawiciela Bartłomieja Jakubowskiego, który opowiadał jak prędkość aplikacji czy ładowania się stron internetowych wpływa na metryki biznesowe. Wśród najważniejszych porad wymienił między innymi symulowanie ruchu generowanego przez rzeczywistych użytkowników, sprawdzanie działania aplikacji przy zwiększonym ruchu czy przeprowadzanie testów A/B z optymalizowaną wersją aplikacji.

Mniej formalnie, ale równie owocnie

Tradycyjnie organizator, firma ClickMaster Polska, zaprosił wszystkich również na mniej oficjalną część i luźne rozmowy w kuluarach w jednym z krakowskich klubów. Dzięki temu relacje nawiązane podczas zdobywania nowej wiedzy, można było rozwijać dalej w przyjaznej atmosferze. Dało to szansę na poznanie nowych partnerów biznesowych, ale także na spotkanie ze znajomymi z branży e-commerce.

Drugiego dnia wyłoniono natomiast Mistrza Wiedzy o Mobile oraz 20 laureatów, którzy otrzymali atrakcyjne nagrody. Chwilę wcześniej odbyła się wyjątkowo żywa dyskusja w ramach eksperckiego panelu dyskusyjnego. Jego konkluzją była konieczność ścisłej współpracy i nie kreowanie sztucznych podziałów pomiędzy poszczególnymi działami na kolejnych etapach procesu. Osoby biorące w nim udział podkreślały konieczność kooperacji już w początkowych fazach tworzenia strategii i opowiadały się za wdrażaniem w firmach kultury wzajemnego wysłuchania potrzeb i oczekiwań.

Kolejna regularna edycja konferencji Mobile Trends już w marcu!

