Wicerzecznik PiS obiecuje bon 500+ na wakacje w najbliższym czasie. "Wszystko na to wskazuje"

Zapytany o to, dlaczego PiS wycofał się z lansowanego od połowy kwietnia pomysłu na bon dla wszystkich pracujących, Fogiel wyjaśnił, że "chodzi o to, żeby przede wszystkim mogły skorzystać z tej pomocy rodziny z dziećmi".

- Dlatego decyzja zapadła taka, że idziemy tym tropem, co 500 Plus - dodał.

Obejrzyj: Bon turystyczny z klauzulą społeczną. "Jestem przekonany, że w tym kierunku to pójdzie"

Z naszych informacji wynika, że wniosek o bon rodzice będą składać korzystając z tego samego systemu co przy 500+. Można to zrobić bez wychodzenia z domu, a wnioski będą rozpatrywane niemal automatycznie.

Upadł pomysł wydawania kart przedpłaconych, bo ich produkcja byłaby za droga oraz zajęła za duża czasu. Wszystko wskazuje na to, że beneficjenci otrzymają specjalne, dedykowane im kody w formie elektronicznej. Z kodu będzie można wykorzystać kwotę 500 zł na każde dziecko na opłacenie noclegu lub posłanie dziecka na zajęcia sportowe. Bon będzie ważny do końca 2021 roku.

Jak zagwarantować, że pieniądze rzeczywiście zostały spożytkowane na cele turystyczne? Z kodu będzie można skorzystać w tych miejscach, które przystąpią do programu i zostaną umieszczone w specjalnej bazie turystycznej, dedykowanej do tego programu.

Przedsiębiorcy (hotelarze, właściciele obiektów sportowych, firmy organizujące różne formy aktywności sportowej), którzy chcą uczestniczyć w realizacji bonu, zostaną dopisani do specjalnej bazy uczestników. Konieczne będzie wcześniejsze złożenie elektronicznego wniosku. Za stworzenie tej bazy odpowiedzialna będzie Polska Organizacja Turystyczna

Z naszych informacji wynika ponadto, że w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami bon 500 zł będzie przysługiwał nie tylko na dziecko, ale i na opiekuna, co sprawi, że łączna kwota będzie równa 1000 zł.

- Nie będzie kryterium zamożności Polaków, tylko kryterium demograficzno-rodzinne. To bardzo słuszne podejście do tego tematu, namawiałem do tego – powiedział, chwaląc jego prostotę.