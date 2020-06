Wielka Brytania będzie wprowadzać kontrole towarów z UE

Okres ptrzejściowy po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej ma się zakończyć na początku 2021 roku. Początkowo planowano, że od tego momentu kraj wprowadzi kontrole wszystkich towarów importowanych do Zjednoczonego Królestwa z UE.

Importerzy będą mieli maksymalnie sześć miesięcy na wypełnienie deklaracji celnych, a płatność będzie można odroczyć do momentu jej złożenia.

"Od 1 stycznia będziemy poza unią celną i poza jednolitym rynkiem, a zatem właściwe jest, aby kontrole towarów przywożonych do Zjednoczonego Królestwa były przeprowadzane. Ale również właściwe jest, abyśmy wzięli pod uwagę to, co dzieje się z koronawirusem. I chcemy mieć pewność, że biznes ma możliwość dostosowania się w sposób pragmatyczny i elastyczny" - powiedział Michael Gove, minister bez teki w rządzie Borisa Johnsona.