Wielka Brytania otwiera kopalnię węgla. Pierwsza taka decyzja od 35 lat

No i co wy na to, niemieccy ekolodzy? Nie można już brytolom odebrać funduszy unijnych, nazwać niepraworządnymi... Polska następna w kolejce, 60 miliardów ton węgla w zapasie czeka na wydobycie.