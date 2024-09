Wielki problem mleczarni. Zaczyna brakować mleka

"Produkcja mleka w tym sezonie będzie droższa. Wszystko przez to, że rolnicy są zmuszeni dokupić pasze. Na wrześniowych łąkach brakuje traw, wypas krów jest już nie możliwy, a i z ostatniego w tym roku pokosu nici. Taka sytuacja powoduje konieczność poniesienia większych wydatków przez rolników" - dodaje serwis farmer.pl.

Producenci mleka muszą wydawać więcej pieniędzy na pasze, co wpłynie na wyższe ceny mleka w sklepach. Z powodu upałów w tym sezonie ma brakować przede wszystkim sianokiszonki, czyli paszy poddanej fermentacji będącej alternatywą dla siana.

- Mimo dobrych zbiorów kukurydzy paszowej, trzeba uzupełnić dietę krów. One potrzebują traw, sianokiszonek, gdyż są tam inne białka, lepiej pracują ich układy pokarmowe niż na monodiecie. To wszystko zwiększa koszty produkcji mleka i obniża jego rentowność przy obecnych cenach - podkreśla Żebrowski w rozmowie z Portalem Spożywczym. Żebrowski to także prezes Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej.

Według danych prezesa spółdzielni w tym roku jest nawet 15 proc. mniej mleka na rynku niż w 2023 r. - Mleczarniom już brakuje mleka - podsumował.

Kolejne problemy branży

W pierwszym kwartale zeszłego roku pisaliśmy na money.pl o niskich cenach mleka w skupie. - Jeszcze w grudniu (2022 r. - przyp. red.) mieliśmy bardzo dobre ceny w skupie. W styczniu doszło do bardzo gwałtownego i głębokiego załamania. Ceny w skupie spadły o 60 groszy na litrze. Ten kryzys był do przewidzenia. Ceny masła i serów dojrzewających poszły tak wysoko w górę, że klienci zaczęli rezygnować z zakupów. Inna sprawa, że masło w blokach i sery to produkty spekulacyjne, które można długo przechowywać i transportować na duże odległości. Teraz duże sieci handlowe dyktują warunki mleczarniom. Wiele z nich nie jest w stanie zaoferować godziwych cen za surowiec producentom mleka - oceniał Martin Ziaja, członek zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Wtedy w skupie cena za litr mleka sięgała 1,4 zł. W lipcu, według danych Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, za 1 hl (100 l) mleka należało zapłacić w zależności od województwa od blisko 185 (woj. łódzkie) do 204 zł (woj. podlaskie). To oznacza, że litr mleka w skupie kosztował ok. 1,85-2,04 zł.

