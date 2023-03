Wieża już stoi. Na Podhalu powstaje najgłębszy na świecie odwiert geotermalny

W Szaflarach koło Zakopanego zakończono ustawianie wieży wiertniczej, która posłuży do wydrążenia najgłębszego na świecie odwiertu geotermalnego o głębokości 7 km. Konstrukcja stalowej wieży ma ok. 60 metrów wysokości.

Drążenie opóźnione przez warunki geologiczne

Ustawianie wieży wiertniczej opóźniło się o około trzy miesiące z uwagi na warunki geologiczne. Początkowo drążenie miało rozpocząć się na początku roku. Ponieważ odwiert badawczo-eksploatacyjny jest zlokalizowany na starym korycie Białego Dunajca, konieczne było solidne utwardzenie gruntu. Miejscami trzeba było wybrać ziemię nawet do głębokości czterech metrów, a następnie utwardzić podłoże żwirem i płytami betonowymi.

Specjaliści spodziewają się, że woda na głębokości 7 km będzie miała temperaturę nawet do 180 stopni Celsjusza. Gorąca woda ma m.in. zasilić sieć ciepłowniczą w gminie Szaflary oraz w sąsiednim Nowym Targu.

Trzy warianty eksploatacji otworu

W planach są trzy warianty eksploatowania otworu. Pierwszy to pobieranie zasobów gorących wód z głębokości docelowej, czyli 7 km. Jeżeli okaże się, że na tej głębokości nie ma odpowiedniej ilości ciepłej wody, to zostanie zastosowany drugi wariant, czyli pobór wody z głębokości 5 km. Trzeci wariant to pobór wody z głębokości 3,6 km.