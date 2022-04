Wirtualna Polska inwestuje w platformę SaaS dla branży restauracyjnej

Wirtualna Polska inwestuje w Restaumatic, kompleksowy system do obsługi zamówień, sprzedaży i zarządzania restauracjami. Platforma działa w modelu SaaS (Software as a Service), czyli udostępniania oprogramowania w chmurze w modelu abonamentowym, a z jej usług korzysta już prawie 5 tysięcy restauratorów. Wartość inwestycji WP to 19,8 mln złotych.