Wizy do UE dla Brytyjczyków? Negocjacje trwają

Jednak Boris Johnson i Ursula von der Leyen nie doszli do porozumienia w sprawie umowy handlowej podczas "kolacji ostatniej szansy". Tak media na Wyspach nazwały spotkanie premiera Wielkiej Brytanii z przewodniczącą Komisji Europejskiej, do którego doszło w środę wieczorem.

Do 31 grudnia Wielka Brytania musi porozumieć się z Unią Europejską, by 1 stycznia nie doszło do tzw. twardego brexitu, czyli opuszczenia Wspólnoty przez Zjednoczone Królestwo bez żadnej umowy. Tej jednak wciąż brak.