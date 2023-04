Wizz Air zamierza połączyć świat z Indiami. CEO zapowiada, jak koncern to zrobi

Wizz Air prognozuje, że loty do Indii okażą się żyłą złota. Połączenie z tym państwem może być kluczowe dla koncernu, by odbić się po kryzysie pandemicznym i utrzymać długoterminowy wzrost przychodów. Szczególnie że populacja Indii stale się zwiększa , więc może też rosnąć popyt na podróże międzykontynentalne.

Indie mają być kluczowe dla rozwoju Europy?

Wizz Air będzie latać do Indii dzięki nowym maszynom

Maszyny od Francuzów mają też przyczynić się do zwiększenia liczby połączeń z Bliskim Wschodem. Wizz Air planuje zwiększyć ofertę lotów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej.

– Istnieje (w tych krajach – przyp. red.) znacznie większy popyt niż to, co możemy zapewnić, ale potrzebujemy do tego samolotów i personelu. To są raczej czynniki ograniczające – stwierdził CEO tanich linii lotniczych.