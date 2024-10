Wojna o imperium Solorza. Cyfrowy Polsat reaguje

Cyfrowy Polsat reaguje na wydarzenia

Rodzina walka o miliony

Pod koniec września Zygmunt Solorz, założyciel i główny akcjonariusz Grupy Polsat Plus , w liście do pracowników zapowiedział działania, których konsekwencją ma być odwołanie jego dzieci z władz spółek Grupy.

Wcześniej dzieci Solorza wysłały do menedżerów z Grupy list, w którym napisały, że dobro spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem i uczulają adresatów, by "ostrożnie przyjmowali polecenia wydawane przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwości", oraz by "wstrzymali się z podpisywaniem dokumentów, których legalności nie mogą być pewni".

Zalecają też ostrożność przy decyzjach dotyczących podmiotu o nazwie TiVi Foundation z Liechtensteinu. Podmiot ten to największy akcjonariusz Grupy Polsat Plus, poprzez TiVi Foundation Zygmunt Solorz kontroluje prawie 60,5 proc. akcji spółki.

Główne obszary interesów Zygmunta Solorza to telekomunikacja, media, budownictwo i energetyka. Jego firmy skupione są w Grupie Polsat Plus, osobno Solorz jest też większościowym akcjonariuszem energetycznego koncernu ZE PAK. Niektóre spółki ZE PAK zostały ostatnio przeniesione do Grupy Polsat Plus. Chodzi przede wszystkim o farmy wiatrowe i elektrownie słoneczne.