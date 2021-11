"Wojna" o polską wieś. Kołodziejczak o Kowalczyku: Jest wicepremierem tylko dzięki AgroUnii

AgroUnia na "wojnie" o polską wieś. - Dzisiaj dajemy czas nowemu ministrowi rolnictwa, który jest w randze wicepremiera. Jest w tej randze tylko dlatego, że AgroUnia o to postulowała. Henryk Kowalczyk powinien nam podziękować, ale jeszcze tego nie zrobił. To też świadczy o człowieku - powiedział w "Money. To się liczy" lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. - To my pokazywaliśmy, jak ważne jest rolnictwo, i wskazywaliśmy na wiele błędów PiS. To jest swoista wojna - o polską wieś i o produkcję żywności. A dzisiaj polska wieś boryka się z ogromnymi problemami, codziennie upada kilkadziesiąt gospodarstw rolnych. Głównym celem każdego rządu powinno być to, żeby gospodarstwa były rentowne i produkowały żywność. Obecnie one wyłącznie upadają, a nie powstają nowe - dodał.