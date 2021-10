Wojna z KE zaszkodzi polskiej gospodarce. Stracimy unijne fundusze i reputację

SUWEREN 26 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Edek@ to jest prawda. Komisarz Ursula von der Lehen przekracza swoje uprawnienia i łamie zasadę TRÓJPODZIAŁU WŁADZY. Polski TK wsparł się na wyrokach innych państw europejskich, które również potwierdzają prymat KONSTYTUCJI nad prawem UE . Komisarz powinna się wspierać wydanymi wyrokami TK państw europejskich a nie potakiwaniem innych POLITYKÓW bo to nie leży w obszarze jej kompetencji. KONSTYTUCJA JEST NAJWAŻNIEJSZA jest narzędziem do sprawdzania czy UE nie przekracza uprawnień powierzonych w TRAKTATACH. Gdyby takich narzędzi nie było, mogłoby to prowadzić do DYKTATURY EUROPEJSKIEJ jeżeli by się dostała nie we właściwe ręce lub do nadużywania kompetencji ze strony UE. UE jest obszarem SUWERENNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH więc "COŚ" tej suwerenności musi pilnować a jeżeli jest problem z partiami rządzącymi to jest sprawa wyborców a nie UE to oni będą musieli zwracać pieniądze do UE więc niech myślą kogo wybierają!!! Nie można dopuścić aby w obalanie Rządów w danym kraju ingerowała UE . Ponadto są nadużycia w Austii w Czechach Babicz WSZYSCY WIEDZĄ ,WSZYSCY MÓWIĄ UNIA MILICZY I PRZELEWA PIENIĄDZE dlaczego nie działają w obronie np Czechów przecież BABICZ jest dalej w rządzie :))) proszę wytłumaczyć FENOMEN PRAWORZĄDNOŚCI EUROPEJSKIEJ jest powiązany tylko i wyłącznie z partiami NACJONALISTYCZNYMI I KONSERWATYWNYMI, które przede wszystkim chcą zadbać w pierwszej kolejności o niezależność własnego kraju i wzmocnienie własnej gospodarki z czym jest nie po drodze UE np Węgry... nacjonalistów nie każdy popiera (np Niemcy karlsruhe wyrok TK o prymacie Konstytucji a nawet odrzucili wyrok TSUE . Dzisiaj już piszą, że nie można porównywać tych wyroków, ach co za nowina!!! na zasadzie CO WOLNO WOJEWODZIE TO NIE TOBIE SMORDZIE