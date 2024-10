Wójt Lesznowoli krytycznie o planach gigantycznego osiedla. Partnerem inwestora Robert Lewandowski

Co za i_d_i_o_t_y_z_m_y. To jest normalny bizness. "Zazdroszczę tym osobom, które tam zamieszkają." To też tam zamieszkaj, ktoś Ci zabrania? Możliwość gry w padla jest argumentem za tym aby kupić tam mieszkanie, naprawdę? Ktoś tu odleciał całkowicie, a jeśli gmina będzie przeciwna to zamin to ruszy to wieki miną.