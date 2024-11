Wolna wigilia w 2025 roku. Można liczyć na 17 dni odpoczynku od pracy

Za przyjęciem nowelizacji ustawy było 403 posłów, przeciw zagłosowało 10, a 12 wstrzymało się od głosu . Wcześniej Sejm odrzucił m.in. poprawki PiS i Lewicy, by Wigilia była wolna już w 2024 r.

Wolne w 2025 roku

W 2025 r. Wigilia wypadnie w środę. Czyli większość obywateli będzie miała długi weekend od 24 do 28 grudnia (niedziela). To oznacza pięć dni wolnych bez potrzeby brania urlopu. Wolne można jednak znacznie wydłużyć.

Biorąc dwa dni urlopu 22 i 23 grudnia (poniedziałek i wtorek) długi świąteczny weekend można rozpocząć już w sobotę 20 grudnia. Daje to osiem dni bez pracy.

Natomiast biorąc kolejne trzy dni wolnego w dniach 29-31 grudnia (poniedziałek-środa), oraz 2 i 5 stycznia - można wydłużyć noworoczną przerwę do 6 stycznia. Oznacza to, że od 20 grudnia do 6 stycznia (święto Trzech Króli) można wypoczywać przez 17 dni przy zaplanowaniu siedmiu dni urlopowych.