Wolna Wigilia, ale jest warunek. Ministra wskazała święto do likwidacji

W słowniku języka polskiego nie ma słowa Ministra.Ministra pochodzi z Łaciny i oznacza Sługa, Służąca, Pomocnik. Ci co głosowali na Totalnych to niech teraz posłuchają i zobaczą jakich teraz mamy fachowców od Góry do Dołu.Zobaczycie co oni nam zafundują po Nowym Roku.