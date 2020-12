Wraca sprawa OLT Express. Policja przesłuchuje pasażerów. "Byłem przerażony"

- Otrzymałem wezwanie z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. Z racji, że prowadziłem dwie firmy w Polsce i byłem w radzie nadzorczej spółki giełdowej, myślałem, że to może być z tym związane. Zdębiałem, gdy przeczytałem, że chodzi o lot sprzed wielu lat - opowiada money.pl pan Klaus.

Przedsiębiorca na przesłuchanie musiał pojechać do Poznania. Był pytany o datę lotu, gdzie i jak kupił bilet oraz czy posiada jeszcze kwitek, a także jaka była forma płatności. Później policjant zapytał, czy osobiście zna kogoś z firmy OLT Express i czy wie, kto jest jej właścicielem.

- Wszystkie pytania szły w kierunku, co ja wiem o tej firmie. Tak jakby, mówiąc żartem, czy wiem, co na śniadanie jadł syn pana Tuska, który pracował w tej firmie. Wszystkie te pytania były bez sensu - twierdzi pan Klaus.

Prokuratura wyjaśnia

Kopania podkreśla, że bilety kupiło w tym czasie ok. 22 tys. osób, z czego dotąd zlecono przesłuchanie blisko 10 tys., a połowę przesłuchań już udało się zrealizować.

- Czynności zlecane są poszczególnym komendom wojewódzkim, gdzie wyznaczeni są do tego koordynatorzy. Przesłuchania zleca się jednostce możliwie najbliżej miejsca zamieszkania poszczególnych świadków. Część przesłuchań odbywa się poza granicami Polski - tłumaczy.

Jak podkreśla Kopania, wykonanie tych czynności jest konieczne "z punktu widzenia spełnienia wymogów proceduralnych". To ma na celu określenie liczby pokrzywdzonych osób oraz wysokości wyrządzonej im szkody.

- Osoby, które w okresie 11-26 lipca 2012 r. dokonały płatności, zostały faktycznie wprowadzone w błąd co do możliwości wywiązania się przewoźnika z zobowiązania. Zadawane pytania dotyczą kwestii istotnych z punktu widzenia określenia kręgu osób pokrzywdzonych przestępstwem oszustwa, a zwłaszcza dla kogo faktycznie zakupiony został bilet, kiedy, za jaką kwotę, na jaki lot i czy został on zrealizowany - tłumaczy prokurator.