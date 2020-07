Wybory 2020. Reklamy Dudy i Trzaskowskiego były widoczne przede wszystkim w sieci

Choć sprawozdań i rozliczeń kampanii obu kandydatów jeszcze nie ma, to "Rz" przeanalizowała reklamową aktywność sztabów Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego . Z analizy wynika, że spoty wyświetlane w najpopularniejszych kanałach telewizyjnych nie były aż tak atrakcyjne dla polityków rywalizujących w II turze, gdyż na promocję w tym medium od maja do lipca wydali ledwie 2,95 mln złotych.

Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski do swoich wyborców starali się dotrzeć przede wszystkim za sprawą internetu. W sieci efektywniej działał sztab zwycięscy wyborów prezydenckich, na co wskazują dane z narzędzia Gemius AdReal, do których dziennik dotarł dzięki jednej z agencji mediowych.