Banery Dudy nad autostradą. Po naszej interwencji GDDKiA stwierdza, że wiszą tam nielegalnie

Na ostatniej prostej sztaby wyborcze kandydatów na prezydenta robią wszystko, by jeszcze przekonać nieprzekonanych.

Jak zauważył nasz czytelnik Jacek, który z redakcją skontaktował się za pośrednictwem platformy #dziejesie , reklamy wyborcze prezydenta Andrzeja Dudy pojawiły się na wiaduktach nad A2 od Warszawy do Łodzi i nad S8 od Łodzi do Wrocławia.

- Zauważyłem, że wisi ich tam całkiem sporo. Przesłałem zdjęcie tylko jednego wiaduktu, ale jest ich więcej. Widziałem również, jak wieszane były kolejne. Czy to aby legalne - pyta Jacek.

Postanowiliśmy to sprawdzić. Zwróciliśmy się w tym celu do GDDKiA. Zapytaliśmy, czy w ogóle można wieszać reklamy wyborcze na wiaduktach przy autostradzie czy drodze ekspresowej. Zainteresowało nas również, kto i na czyje polecenie je tam umieszcza i czy pobierana jest za to opłata.