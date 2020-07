Wybory prezydenckie. Więcej dzieci w województwie, lepszy wynik Andrzeja Dudy? Sprawdziliśmy

Tej drugiej gminie wiele uwagi media poświęciły w 2017 r., gdy na podstawie danych z ministerstwa rodziny PAP stworzył ranking "Gmin 500 Plus". Zawierał on zestawienie gmin, w których procent dzieci uprawnionych do skorzystania z programu Rodzina 500 plus był najwyższy, a w których najniższy. Trzeba pamiętać, że raport dotyczył 2016 r., gdy zasady programu były inne niż obecnie: świadczenie nie przysługiwało na jedyne lub pierwsze dziecko, chyba że dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał ustawowego maksimum.