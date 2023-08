Wydatki na obronność. Niemiecki rząd wycofuje się z planu

taka sytuacja 19 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

A u nas w tym roku 3,9% plus fundusze pozabudżetowe (czyli zadłużanie się), będzie łącznie 150 mld zł. Ale to pikuś, bo Kaczyński przebąkiwał coś o 5%. Do roku 2035 zaplanowano już zakupy tylko na 650 mld zł z samego budżetu + oczywiście zadłużenie, co przy tych proporcjach dal uwaga... tysiąc miliardów, czyli było nie było bilion złotych. Prócz oczywiście kosztów utrzymania tego bo mówimy o zakupach, czyli paliwo, penje, emerytury oczywiście (bo w budżecie MON ukryta jest część ZUS jakby. A to nie koniec, bo do 2035 bilion złotych (tysiąc miliardów, albo inaczej milion milionów) to tylko przecież część kosztów. Wiadomo że w cyklu życia koszt zakupu to jakieś 1/4 całych kosztów które trzeba ponieść, więc ten bilion można pomnożyć przez 4 w ciągu 30 lat. .... Niemców, cieniasów nie stać, a nas stać, a co. Tak dobrze władza dbała o armię przez ostatnie 8 lat (i dłużej), że teraz trzeba w ciągu dekady wyskoczyć ambitnie z tysiąca miliardów złotych. Kto za to zapłaci? Pan, pani, społeczeństwo. Przypomnę że kapitalizacja KGHM to coś koło 3,5 mld zł, a całego wielkiego Orlenu to 75 mld zł. A tu mamy 1000 miliardów. I jakie piękne defilady będą. .... Tylko kto to obsłuży, bo młodzi przy takim poziomie podatków, długu i zarobków będą spier.... do tych pokojowych Niemiec.