Wydziały pracy do likwidacji. Polaków czekają dalekie wyprawy do sądów

Jak podaje "Wyborcza", do likwidacji przeznaczono 12 wydziałów, w których można dochodzić swoich praw pracowniczych. Dla obywateli oznacza to dalekie podróże, które czasami mogą się wręcz nieopłacać, jeśli sprawy nie dotyczą wielkich kwot. Jak czytamy, po likwidacji wydziału pracy w Świeciu, do najbliższego odpowiednika w Bydgoszczy będzie trzeba jechać 47 km. Mieszkańcy Bartoszyc w woj. warmińsko-mazurskim będą mieli za to do pokonania 72 km do stolicy regionu - Olsztyna.