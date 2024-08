Wymiana handlowa z Indiami. Padły ważne deklaracje

Poprzednia wizyta premiera Indii w Polsce odbyła się 45 lat temu. Do 2030 r. Indie staną się drugą co do wielkości gospodarką w regionie Azji i Pacyfiku oraz trzecią na świecie -wynika z prognoz przedstawionych w raporcie Allianz Trade. Spotkanie z premierem Indii to okazja, by poruszyć temat bliższej współpracy gospodarczej między naszymi krajami.