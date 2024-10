Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw rosną, ale tempo wzrostu maleje

Ekonomistka w swojej analizie pisze, że "przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło we wrześniu nominalnie o 10.3 proc. rok do roku wobec wzrostu o 11.1 proc. r/r w sierpniu". Kurtek zwraca uwagę, że "odczyt okazał się niższy od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 11.0 proc. r/r".

Wpływ inflacji na realne wynagrodzenia i sytuacja na rynku pracy

Główna ekonomistka Banku Pocztowego podkreśla wpływ inflacji na realne wynagrodzenia. Jak pisze, "we wrześniu, w związku ze 'skokiem' inflacji do 4.9 proc. r/r, wyraźnie wyhamowała też dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, tj. do 5.2 proc. r/r z 6.6 proc. r/r w sierpniu".

Zatrudnienie w dół

Kurtek zwraca uwagę na utrzymujący się trend spadkowy w zatrudnieniu. Jak podaje, "we wrześniu utrzymane zostało tempo spadku przeciętnego zatrudniania w firmach zatrudniających powyżej 9 osób i wyniosło ono 0.5 proc. r/r". Dodaje, że "w ujęciu liczby etatów spadek we wrześniu wyniósł 7.6 tys. w porównaniu do sierpnia br. i jest to drugi z rzędu miesiąc wyniku słabszego od notowanego rok temu".