Wyższe podatki w 2022 roku. Firmy punktują najgorsze zmiany

Wzrost akcyzy, wyższe składki, minimalny podatek dochodowy - to tylko niektóre pozycje z długiej listy zmian, jakie rząd przyszykował przedsiębiorcom m.in. w związku z Polskim Ładem. Nawet branża IT, która może liczyć na ulgi, narzeka na zły klimat wokół zmian prawnych. Biznes podkreśla, że przewidywalność i stabilność prawna to podstawa, a tego ciągle brakuje.