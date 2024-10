Wzrosną opłaty sklepów za marnowanie żywności. Oto szczegóły

Zapłacą więcej za marnowanie żywności

Nowela zakłada wprowadzenie maksymalnego odliczenia od opłaty, tj. sumy kosztów kampanii i kosztów transportu i dystrybucji do maksymalnie 20 proc. opłaty.

"Proponowane podwyższenie stawki opłaty za marnowanie żywności z obecnych 0,1 zł za 1 kg marnowanej żywności na 0,5 zł za 1 kg marnowanej żywności wynika z faktu, iż dla niektórych sprzedawców żywności niekiedy biznesowo bardziej opłacalnym jest uznanie żywności za odpad i przeznaczenie jej na inne cele niż żywienie człowieka (np. do biogazowni), niż przekazanie jej organizacjom" - napisali projektodawcy.

"Podwyższona opłata wynika także, ze znacznego wzrostu w ostatnich latach cen żywności (wzrosła zatem wartość marnowanej żywności) i inflacji, co przełożyło się na wzrost kosztów transportu i dystrybucji żywności do osób potrzebujących, które leżą po stronie organizacji pozarządowych" - dodano.

5 mln zł rocznie opłat

W uzasadnieniu podano, że projektowana regulacja zakłada zwiększenie opłat za marnowanie żywności dla sprzedawców żywności o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m kw., co spowoduje wzrost wydatków ponoszonych przez sprzedawców, które mogą zostać zaliczone w koszty działalności sklepów.

"Oszacowano na podstawie dotychczas wnoszonych opłat, że po nowelizacji przepisów sprzedawcy mogą wnieść opłaty na poziomie średnio ok. 5 mln zł rocznie " - napisano.

Ze sprawozdań otrzymanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) wynika, że całkowita masa marnowanej żywności przez sprzedawców żywności, którzy są objęci przepisami ustawy wyniosła w 2020 r. – ok. 50 963 ton, w 2021 r. – ok. 54 225 ton, w 2022 r. – ok. 64 107 ton.