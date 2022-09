Za prąd zapłacą o 700 proc. więcej. Uniwersytet Jagielloński przygotowuje się na nowy rok akademicki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel opowiedział o wyzwaniach stojących przed uczelnią w nadchodzącym roku akademickim. Wskazywał, że w 2021 r. miał dobry wynik finansowy, ponieważ z powodu pandemii nie zrealizował części inwestycji. Potem przeszedł do kwestii cen energii elektrycznej.

UJ zapłaci za prąd o 700 proc. więcej

Wraca nauka zdalna, znikają zajęcia wieczorne

Podwyżki cen energii, jak i innych kosztów utrzymania uczelni, są jednak nieuniknione. Dlatego też UJ przygotowuje plan awaryjny. Od października najpewniej największe wykłady będą odbywać się włącznie w trybie zdalnym. Ponadto władze uczelni rozważają także wprowadzenie w drugim semestrze zajęć stacjonarnych od poniedziałku do czwartku, do godziny 18.00. Rozwiązanie to mogłoby być wprowadzone jeszcze pod koniec pierwszego semestru.