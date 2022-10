Zachód odpowiada na groźby Rosji dotyczące broni nuklearnej. "Unicestwimy jej wojska"

W trakcie swojego orędzia do narodu wypowiedzianego 21 września, Władimir Putin zasugerował, że Rosja będzie gotowa użyć broni nuklearnej, jeżeli Ukraina naruszy integralność jej granic. Jednocześnie zasugerował wtedy, że Moskwa przeprowadzi referenda w okupowanych obwodach ukraińskich, co miało przesądzić o włączeniu ich do Rosji. Teraz Zachód zdecydował się na odpowiedź wobec rosyjskich gróźb.