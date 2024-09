Zadłużenie Polski na granicy. "Pęknie w kolejnych latach" [OPINIA]

Zlotnik 17 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

dodrukować złoto..Dobrze że jest inflacja , będą podwyżki płac i emerytur. Polacy to lubią- Babcia Hela........".....To dobrze ze ceny rosną bo wowczas wiecej z VATu do budżetu kwotowo wpada."......-....Premier Morawiecki . Inflacja jest jak powódź , powód do niej zawsze sie znajdzie jak na szambo ktore nie wywoziłem od lat , przyszła powódź i zabrala, i to winna powodzi... Baca. .. .bo chodzilo nie o to aby bylo Sprawiedliwie lecz o to aby wzmóc inflacje okradając tym samym spoleczenstwo jeszcze bardziej z realu wartosci zasorniaków pochowanych po "skarpetach" i na lokatach. . ” , a ja dodam Osły co cieszą sie ze ceny wzrosly gdyz wyzsze zasilki Im wpadną lecz mogą za zaskorniaki i pobory kupić mniej. Pobudka czas wstac i żyć swiadomie ,naćpaliscie sie PISem lecz pusto w skarbonce- została proza życia i nie wystarcza mimo dlugoletniej pracy do wypłaty ,po co wiec bylo ciężko pracowac , zasiłki sa lepiej waloryzowane.