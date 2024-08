Budżet 2025. Ekonomiści oceniają projekt

Wielki deficyt i spory wzrost. Eksperci komentują

Kontrowersje wokół kredytu na start i reakcje rynku

Analityk omawia również reakcje rynku na przedstawione założenia budżetowe. Jak podaje, "Indeks WIG-Nieruchomości zareagował blisko 1-proc. wyprzedażą", "złoty osłabił się, a kurs dolara do złotego odbił w ciągu ostatnich godzin z 3,8 do 3,87 po publikacji budżetu".

Rząd powtarza błędy PiS?

Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd., w swoim komentarzu stwierdza, że "mimo że propozycje budżetu na rok 2025 zapewne będą jeszcze modyfikowane, obecny rząd zdaje się intensyfikować działania swoich poprzedników ". Zwraca uwagę na znaczący wzrost długu sektora instytucji rządowych i samorządowych , który "w ciągu zaledwie dwóch lat [...] wzrósł z 49,2 proc. do 59,8 proc. PKB" - tyle ma wynieść w 2025 roku.

Dróżdż podkreśla, że " taki wzrost zbliża nas do konstytucyjnego limitu najszybciej w historii ". Wyjaśnia, że jest to spowodowane "rosnącym deficytem, który według proponowanej ustawy budżetowej na 2025 rok ma wynieść 5,5 proc. PKB w porównaniu do 5,1 proc. PKB przewidywanych w ustawie na 2024 rok".

Analityk Conotoxia Ltd. zauważa jednak, że "choć sytuacja może budzić obawy, poza możliwymi komplikacjami konstytucyjnymi związanymi z progami zadłużenia, polska gospodarka wciąż ma wykazywać swoją siłę na tle Europy". Pozytywnie ocenia propozycje zwiększenia wydatków na infrastrukturę i transformację energetyczną , uznając je za uzasadnione. Dodaje również, że "planowany wzrost nakładów na mieszkalnictwo, przy jednoczesnym braku wydatków na program kredytu 'zero procent', może pomóc ustabilizować napiętą sytuację na rynku nieruchomości".

Domański tłumaczy się z deficytu

100 mld zł rocznie na same odsetki

Wskazał też, że zobowiązania, które odziedziczył rząd, są spore. "Samych odsetek od długów, które zaciągnęli nasi poprzednicy, zapłacimy pewnie rocznie około 100 mld zł. To są potężne pieniądze , państwo potężnie zostało przez nich zadłużone" - stwierdził polityk. Do tej kwestii odniósł się też w środę Donald Tusk.

- W roku 2024 korygowaliśmy budżet odziedziczony po PiS-ie, byliśmy zobowiązani do bardzo dużych płatności wynikających z poprzednich pomysłów. Ale trzeba je było sfinansować. Tutaj klasycznym przykładem jest 800+. Na kampanię PiS sobie wymyślił, że będzie zwiększenie 500 plus na 800 plus. Ale później przechodzi rząd, który to finansuje i to realnie wypłaca. To daje wyobrażenie jak poważne wyzwania przed nami stanęły - mówił szef rządu.