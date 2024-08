Minister finansów wyjaśnia, skąd tak wysoki deficyt w budżecie na rok 2025. Wskazuje na decyzje PiS

Minister finansów odniósł się do kwestii deficytu budżetowego na rok 2025, który jest o około 100 miliardów złotych większy od zaplanowanego na ten rok - ma wynieść 289 mld zł. - My chcemy, aby to w budżecie znajdował się prawdziwy obraz finansów publicznych - mówił Andrzej Domański.