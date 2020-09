Zadłużenie Polski rośnie. Kwoty są ogromne

Tak szybko nie zadłużał się żaden rząd od czasu transformacji. Wszystkiemu winna pandemia, więc ekonomiści nie mają o to do rządzących wielkich pretensji. Pytanie: co zrobić z ogromnym zadłużeniem i czy nie pojawi się konieczność niepopularnych decyzji.

