Zakaz handlu w niedzielę napędza sprzedaż jedzenia z dostawą do domu

Gazeta zauważa, że przepis, który miał zachęcić Polaków do spędzania niedzieli poza domem - nie tylko w kościele, ale także na spacerach czy w restauracjach, spowodował, że wielu po zamknięciu centrów handlowych woli zostać w domu.

Najczęściej jedzenie z dostawą zamawiają mieszkańcy Krakowa, Sopotu i Wrocławia, ale średnio najwięcej wydają mieszkańcy Warszawy i Piaseczna. W przypadku tego drugiego miasta jest to blisko 50 zł na zamówienie.

Jedną z takich aplikacji jest Meeatie. Jak to działa? Osoba, która przygotowała posiłek wystawia ją w aplikacji, by zaprosić - za opłatą - chętne osoby do wspólnej konsumpcji lub zabrania jedzenia ze sobą.