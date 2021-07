Zakaz sprzedaży plastikowych słomek i sztućców. Zmiany w całej UE, a w Polsce przepisów brak

Jak informuje "Deutsche Welle", pomiar zaśmiecenia plaż w UE ujawnił, że tworzywa sztuczne stanowią 80-85 proc. śmieci morskich w UE. 70 proc. to plastiki jednorazowego użytku. I to właśnie ich dotyczy nowy unijny zakaz.

Jak wygląda on w szczegółach? Od soboty 3 lipca 2021 r. w UE nie będzie można wprowadzać do obrotu: plastikowych patyczków higieniczne, jednorazowych widelców, noży, łyżek, pałeczek i talerzy, jednorazowych słomek i mieszadełek do napojów, a także patyczków mocowanych do balonów.