Zaprzysiężenie, parada i bale. Tak Donald Trump rozpocznie prezydenturę

W niedzielę prezydent elekt złoży wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Narodowym Cmentarzu w Arlington oraz weźmie udział w "wiecu zwycięstwa MAGA" w hali sportowej Capital One Arena w Waszyngtonie. Na scenie wystąpi m.in. zespół Village People, którego przebój "YMCA" stał się nieodłączną częścią wieców Trumpa, a przemówienia wygłoszą Elon Musk , gwiazda wrestlingu Hulk Hogan czy aktor Jon Voight.

Zaprzysiężenie Donalda Trumpa

W południe nastąpi kulminacyjny punkt uroczystości, czyli złożenie przysięgi przez Trumpa i oficjalne rozpoczęcie przez niego prezydentury . Po raz pierwszy od 40 lat uroczystość ta odbędzie się nie na schodach przed wschodnim wejściem do Kapitolu, lecz wewnątrz kapitolińskiej Rotundy.

Zmianę tłumaczono niskimi temperaturami (-4 st. C przy temperaturze odczuwalnej dochodzącej do -13 st. ). Po raz pierwszy w historii ceremonię oglądać będą na miejscu zagraniczni przywódcy, w tym prezydent Argentyny Javier Milei, premierka Włoch Giorgia Meloni czy prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili. Według pierwotnych planów po raz pierwszy na platformie na honorowych miejscach mieli zasiąść również szefowie niemal wszystkich największych firm technologicznych, w tym szef Tesli Elon Musk, założyciel Amazona Jeff Bezos oraz prezesi koncernów Apple, Meta, Google i TikTok.

Na koniec dnia bale

Z uwagi na chłód zmieniono też inny tradycyjny punkt programu inauguracyjnego - paradę wzdłuż alei Pennsylvania Avenue przy Białym Domu. Zamiast na zewnątrz, symboliczna parada odbędzie się w hali Capital One Arena, gdzie na co dzień grają stołeczne drużyny koszykówki i hokeja.

Potem Trump przejdzie do Białego Domu i podczas krótkiej ceremonii ponownie zasiądzie w Gabinecie Owalnym. Dzień zakończy się inauguracyjnymi balami - Trump wystąpi na trzech z nich - oraz licznymi nieoficjalnymi imprezami. Jedną z najbardziej oczekiwanych zorganizuje szef Mety Mark Zuckerberg do spółki z miliarderami wspierającymi republikańskie kampanie, magnatami kasynowymi Miriam Adelson i Tilmanem Fertittą, którego Trump wyznaczył na nowego ambasadora USA we Włoszech.