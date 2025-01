Tego jeszcze nie było. "Ryzykowna" lista gości na inauguracji Trumpa

Lista gości na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa nie jest jeszcze sfinalizowana, ale już wiadomo, że uroczystości będą wyglądać inaczej niż wszystkie poprzednie . Do tej pory grupa zagranicznych dygnitarzy biorących udział w tym wydarzeniu ograniczała się zwykle do dyplomatów, tym razem obecna może być cała plejada zagranicznych przywódców - od szefów państw i rządów, przez przewodniczących partii po ministrów spraw zagranicznych. Stawić ma się m.in. były premier Mateusz Morawiecki - informuje RMF FM.

Światowi przywódcy na zaprzysiężeniu Trumpa

Wśród zaproszonych dominują liderzy ideologicznie zbliżeni do Trumpa. Poza Mileiem, są to m.in. premierka Włoch Giorgia Meloni (która powiedziała, że postara się przybyć), premier Węgier Viktor Orban czy prezydent Salwadoru Nayib Bukele. Lista zaproszonych obejmuje jednak nie tylko przyjaciół. Trump osobiście zaprosił przywódcę Chin Xi Jinpinga i choć nie przybędzie on do Waszyngtonu, to ChRL wyśle urzędników wysokiego szczebla. Według dziennika "Financial Times" chodzi albo o wiceprzewodniczącego ChRL Hana Zhenga, albo szefa dyplomacji Wanga Yi.