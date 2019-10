Zarobki Polaków. Na ile mogą liczyć opiekunowie osób starszych

Wielu obywateli Polski będących opiekunami wyjechało do Niemiec. Głównym powodem emigracji są wyższe zarobki u zachodnich sąsiadów. Według aterima-med.pl przeciętnie opiekunowie osób starszych w Niemczech mogą liczyć na wynagrodzenie od 1 000 do 1 400 euro netto miesięcznie.

Najczęściej są to osoby zatrudnione legalnie przez agencje pośredniczące w tej usłudze. Emigrujący polscy opiekunowie pozostawiają lukę na rynku pracy potęgowaną przez starzejące się społeczeństwo. Braki uzupełniają imigranci za wschodniej granicy, najczęściej są to obywatele Ukrainy. Znajdują oni zatrudnienie w szarej strefie, więc trudno jest obliczyć ilość zatrudnionych Ukraińców na rynku jak i ich zarobki w Polsce.

Domy spokojnej starości są placówkami świadczącymi profesjonalną opiekę nad seniorem. Realizują one opiekę całodobową. Cena ulokowania starszej osoby w takim ośrodku jest zależna od wielu zmiennych. Standard budynku, obsługi, pomoc pielęgniarska, usługi rehabilitacyjne, to wszystko wpływa na miesięczny koszt pobytu seniora. Z analiz serwisu przyjazniseniorom.com wynika, że średnia cena miejsca w pokoju dwu lub trzy osobowym, w prywatnym domu seniora to koszt od 2,8 tys. do 3,5 tys. zł miesięcznie. Do kosztów należy doliczyć zakup leków oraz środków higienicznych.