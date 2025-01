Zarobki Polaków. Nadchodzi spowolnienie

W środę Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2024 r. wyniosło 8821,25 zł, co oznacza wzrost o 9,8 proc. rok do roku. Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,6 proc. r/r. W całym 2024 r. wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosły o 11,0 proc. r/r (do średnio 8265,92 zł), a zatrudnienie spadło o 0,4 proc., do nieco ponad 6,504 mln etatów.