Zasiłek opiekuńczy za czas pandemii. Rodzice muszą się uzbroić w cierpliwość

Placówki oświatowe będą zamknięte co najmniej do 14 kwietnia. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 8 lat, mogą zostać z nimi w domu i za czas sprawowania tej nieplanowanej wcześniej opieki otrzymują dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Z zasiłku tego można skorzystać niezależnie od istniejącego od lat "zwykłego" 60-dniowego zasiłku opiekuńczego.

- ZUS wypłaca zasiłek opiekuńczy w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków – wyjaśnił Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego oddziału ZUS. Wynika to z ustawy zasiłkowej, bo to do niej odsyła specustawa. Jeżeli więc nasze dokumenty będą kompletne, powinniśmy otrzymać zasiłek nie później niż w ciągu 30 dni od ich złożenia.