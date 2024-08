Zasiłki dla bezrobotnych. Wydano już ponad miliard złotych

Bezrobocie w Polsce wzrosło w lipcu do 5,0 proc. z 4,9 proc. w czerwcu. Oznacza to niewielki, ale jednak pierwszy od miesięcy wzrost wskaźnika. Według informacji przekazanych przez GUS, w lipcu bieżącego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 765,4 tys. bezrobotnych. To o 3,2 tys. więcej niż w czerwcu, kiedy to liczba osób bez zatrudnienia wynosiła 762,2 tys.