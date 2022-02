Zawieszenie funduszy z UE to strata dla PKB Polski. Agencja Moody's pokazała wyliczenia

tomas 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Cała Europa na ratunek Donaldowi Tuskowi. Zagranica chce nam zmienić rząd i dąży do tego krok po kroku Instytucje UE dwoją się i troją, by pomóc zmienić Polski rząd. Gdy opcja „ulica” nie przyniosła rezultatu, trzeba było postawić wszystko na kartę „zagranica”. A ta przecież chętnie pomoże Donaldowi Tuskowi wygrać wybory. Zobaczymy teraz w jaki sposób instytucje UE wykażą, że Polska niewłaściwie dysponuje środkami UE, bo tej pory, w prawidłowym wydawaniu unijnych środków, była prymusem. A to, że wykazać spróbują jest pewne, bowiem przecież w UE obowiązuje doktryna Ponsa, czyli zrobienie wszystkiego, by zmienić Polski rząd.