Złoto się nie zatrzymuje. Kolejna granica przekroczona

Jesteśmy w tzw. trendzie price-discovery , gdzie trudno wskazywać potencjalne opory i poziomy cenowe, a same reakcje metalu zależeć będą najpewniej od wydarzeń geopolitycznych i handlowych.

Rosnący kurs najcenniejszego z kruszców ma swoje konsekwencje. Od grudnia do Stanów Zjednoczonych napłynęło złoto o wartości przekraczającej 61 miliardów dolarów. Przyczyną jest obawa inwestorów przed potencjalnymi cłami, które mógłby wprowadzić Donald Trump. Mimo że Trump nigdy nie wspomniał konkretnie o cłach na złoto, samo ryzyko ich wprowadzenia wywołało masowy przepływ kruszcu, powodując niedobór w Londynie i zmuszając szwajcarskie rafinerie do pracy przez całą dobę.

Proces transportu złota do USA jest skomplikowany logistycznie. Rozpoczyna się w skarbcach Banku Anglii, skąd sztabki są przewożone opancerzonymi ciężarówkami na lotnisko Heathrow, a następnie transportowane do Zurychu. Tam złoto jest przetapiane i odlewane na nowo, zanim trafi do USA. Ze względów ubezpieczeniowych jednorazowo przewozi się tylko 5 ton złota, a koszt całej operacji wynosi około 3-5 dolarów za uncję.