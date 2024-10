Zmiana czasu na zimowy po raz ostatni? Jest deklaracja z ministerstwa

Podczas przejścia z czasu letniego na zimowy cofamy zegarki o godzinę - z godziny 3:00 na 2:00. Zwyczajowo mówi się, że tej nocy śpimy o godzinę dłużej. Czas zimowy obowiązywać będzie do marca 2025 roku.

Zmiana czasu. Minister zabiera głos

Od wielu lat toczą się debaty na temat zasadności przestawiania zegarków. W Unii Europejskiej trwają rozmowy na ten temat, jednak do tej pory nie podjęto żadnych wiążących decyzji dotyczących rezygnacji z tej praktyki.

- Po najbliższej zmianie czasu przyjdzie jeszcze jedna, na czas letni. I chcemy, by to ten czas był właściwy. Więc mamy nomen omen trochę czasu na dyskusję - zadeklarował wiceminister klimatu.

Zmiana czasu. To spore koszty

Przeprowadzana dwa razy w roku zmiana czasu ma przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania światła dziennego i oszczędności energii, choć opinie co do tych korzyści są podzielone.