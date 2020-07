Zmiany w Kodeksie pracy. Mobbing ma być rozumiany szerzej

Niższe zarobki na tym samym stanowisku kobiet w stosunku do mężczyzn to wciąż zjawisko zbyt częste. Możliwe, że niebawem będzie to traktowane jako mobbing. Szykują się bowiem zmiany w Kodeksie pracy.

