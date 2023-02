Brexit uderzy w polski transport. "Rezygnacja lub przeniesienie działalności"

Brexit uderzy w unijne firmy transportowe. W kwietniu wchodzą w życie przepisy "wynikające z umowy o handlu i współpracy (TCA), unijni przewoźnicy stracili część uprawnień, które przysługiwały im do tej pory w Wielkiej Brytanii. Dotyczą one aż trzech kluczowych zagadnień: kabotażu, transportu multimodalnego i ruchu trójstronnego" - donosi serwis.

Dylemat polskich przewoźników

- Już od czasu Brexitu wymagania i procedury w wymianie handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską uległy znacznym zmianom. Nie pozostało to bez wpływu na opłacalność eksportu i importu, ale do tej pory między UK a Polską utrzymywał się dodatni bilans handlowy. Sytuacja może jednak zmienić się po wprowadzeniu obecnych zmian w przepisach - wyjaśnia w rozmowie z Portalem Spożywczym Joanna Porath, która prowadzi agencję celną AC Porath.

Porath dodała, że współpracujący z agencją przewoźnicy już sygnalizowali, że "albo będą zmuszeni do rezygnacji z transportów do Wielkiej Brytanii, albo przeniosą swoją działalność do UK, by kontynuować podpisane kontrakty. To z kolei będzie miało wpływ na polską gospodarkę".