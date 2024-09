Zmienili prognozę dla Polski. Zaskakujące informacje z USA

Agencja ratingowa Fitch podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski w 2024 r. do 3,0 proc. z 2,8 proc., a na 2025 r. do 3,6 proc. z 3,4 proc. - wynika z najnowszego raportu agencji. Wg agencji stopy proc. pozostaną w Polsce bez zmian do połowy 2025 r., z dwoma późniejszymi obniżkami w tym roku.