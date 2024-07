Znana sieć z dużym wpływem na gospodarkę - pokazała liczby

Grupa Żabka opublikowała raport. Spore wzrosty

W 2023 r. całkowita wartość dodana wytworzona przez Grupę Żabka oraz jej franczyzobiorców osiągnęła poziom aż 9,1 mld zł. Kwota ta odpowiadała 0,3 proc. łącznej wartości dodanej powstałej w tym okresie w całej polskiej gospodarce . Co istotne, w porównaniu z rokiem 2022, odnotowano imponujący, 30-procentowy wzrost tej wartości. Stanowi to dowód dynamicznego rozwoju Żabki oraz coraz większej skali jej oddziaływania.

Żabka z istotnym wpływem na rynek pracy

To o 12 proc. więcej niż za 2022 r., co pokazuje, że Żabka istotnie przyczynia się nie tylko do utrzymania zatrudnienia, ale też do jego sukcesywnego wzrostu.