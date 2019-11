Zniesienie limitu 30-krotności. Rosati: "skok na wysokiej klasy specjalistów"

- Od 4 lat byliśmy świadkami propagandy sukcesu. Pokazywano slajdy wskazujące na doskonałą prosperity dotyczącą wpływów do budżetu i rzekomo spadające podatki. Kilka dni po wyborach maska opadła. Pierwsza ustawa złożona w Sejmie przez klub PiS to ustawa, która drastycznie podnosi składki ZUS dla 370 tys. Polaków - powiedział w Sejmie poseł i rzecznik PO Jan Grabiec.

Jego zdaniem, za 3-4 lata, gdy trzeba będzie zacząć wypłacać te gigantyczne emerytury, nie będzie na to pieniędzy. - Do tego pierwszym projektem rządu PiS, który wpłynął do Sejmu, jest projekt podnoszący akcyzę. Mamy taką o to sytuację, że w kilka dni po zaprzysiężeniu nowego Sejmu, dwa pierwsze projekty obozu władzy dotyczą podniesienia podatków - podkreślił Rosati. I dodał, że opozycja się z tym nie zgadza.